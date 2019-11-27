Зеленский разыскивает одесского «крёстного отца контрабанды» Альперина

Одесский бизнесмен Вадим Альперин, который подозревается в предложении детективам НАБУ взятки в размере $800 тысяч, скрывается в Украине, и тот, кто поможет его задержать, получит ценный подарок от Президента.

Об этом сообщил Глава государства Владимир Зеленский в Facebook.

«В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей сбежал некий господин Альперин, которого считают одним из крёстных отцов контрабанды в Украине. Однако далеко он не добежал — границы надёжно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране», — отметил он.

Президент призвал граждан помочь правоохранителям в поисках Альперина. «С меня лично – ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встрече контрабандиста с законом», — отметил Зеленский.

В этот же день, 26 ноября, адвокат объявленного в розыск одесского бизнесмена Андрей Федур сообщил на своей странице в Facebook, что его клиент 27 ноября придёт на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

«Прочитал в новостях, что НАБУ и САП с сегодняшнего дня “разыскивает” моего клиента Вадима Альперина. Правда сам В.Альперин ничего об этом ещё не знает… 27.11.2019 года я и Вадим Альперин будем у прокурора САП по ул. Исаакяна-17. Разыскивать В.Альперина нет никакой нужды. Мы сами придём к прокурору. И ценный подарок от Президента никому не достанется», — отметил он.

Как сообщала Одесса News, Вадим Альперин предлагал взятку в сумме 800 тысяч долларов детективам НАБУ за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий. 30 ноября 2017 года в ГПУ сообщили, что Печерский районный суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в сумме 21 млн грн. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога для Альперина до 141 тыс. грн. После внесения залога он вышел из-под стражи.

18 мая 2018 года ГПУ сообщила, что завершила досудебное расследование против Альперина.

Утром 26 ноября заместитель руководителя Киевской таможни ГФС Сергей Тупальский, а также ещё 9 человек были задержаны НАБУ по делу Альперина. Действия задержанных квалифицированы по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов), ч.1 ст.255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

Фото: Цензор.НЕТ, Facebook