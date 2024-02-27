В Одессе задержан инспектор водной полиции за коррупцию

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении инспектора по особым поручениям отдела организации деятельности подразделений полиции на воде Управления авиации и полиции на воде ЧП Украины по факту коррупции.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Следствием установлено, что обвиняемый наладил систематический «заработок», вымогая взятки с общественных формирований и частных предпринимателей за беспрепятственную их деятельность по перевозке пассажиров речным и водным транспортом с причалов на р. Днестр в с. Маяки.

«Тариф» составлял 100 грн с каждого пассажира. В случае несогласия с таким предложением, инспектор угрожал, что «проблемы» в виде безосновательных остановок полицией баркаса и изъятия водительских прав будут возникать постоянно. Кроме того, мужчина уверял, что общаться по указанным вопросам необходимо только с ним и он будет гарантировать личное решение «проблем» с сотрудниками одного из районных управлений полиции и другими правоохранителями Одесской области за оговорённое ранее денежное «вознаграждение», — говорится в сообщении прокуратуры.

Правоохранители задержали коррупционера после получения им 135 тыс. гривен.

Сейчас полицейский уволен с занимаемой должности.

Одесса News информировала, что в феврале 2024 года правоохранителями разоблачён полицейский роты по обслуживанию г. Измаил Управления патрульной полиции в Одесской области ГЧП НПУ в вымогательстве и получении взяток от предпринимателей за не препятствование их законной деятельности по перевозке сельхозпродукции.

Фото: Одесская облпрокуратура

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