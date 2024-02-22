Измаильский патрульный брал поборы с перевозчиков зерна

Правоохранителями разоблачён полицейский роты по обслуживанию г. Измаил Управления патрульной полиции в Одесской области ГЧП НПУ в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемый организовал коррупционную схему по получению взяток от предпринимателей за не препятствование их законной деятельности по перевозке сельхозпродукции.

«Тариф» составлял 400 долларов США. В случае несогласия с таким предложением, правоохранитель угрожал, что «проблемы» в виде безосновательных остановок грузовых автомобилей и составления формальных админматериалов о нарушении Правил дорожного движения будут возникать постоянно», — говорится в сообщении.

Патрульный был задержан непосредственно после получения неправомерной выгоды.

Отмечается, что ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Одесса News информировала о заместителе начальника отдела полиции по превентивной деятельности одного из райотделов полиции Одесской области, взявшего у подозреваемого в незаконном выращивании конопли 2000 долларов США неправомерной выгоды.

Фото: Одесская облпрокуратура

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