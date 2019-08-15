Не зря Зеленский в Одессе требовал отставки главы ГФС: снова на взятке пойман таможенник

Сотруднику одесской таможни объявлено о подозрении в получении неправомерной выгоды на общую сумму 25 тысяч гривен.

Как сообщила пресс-служба ГФС, в рамках уголовного производства прошли обыски на таможенном посту «Подольск» и по месту жительства должностного лица таможни.

По результатам этих обысков сотруднику таможенного поста «Подольск» сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины.

Следствие установило, что подозреваемый, злоупотребляя служебным положением при проведении таможенных формальностей в отношении субъекта внешнеэкономической деятельности, требовал и получил неправомерную выгоду в общей сумме 25 тысяч гривен за товар, ввезённый в Украину с территории Молдовы с нарушением таможенных правил.

Как сообщала Одесса News, Президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу 13 июля потребовал от и. о. главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, поскольку тот не может «справиться с людьми» в своей вертикали.

Фото: ГФС