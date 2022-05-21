$3 тысячи — столько хотели преступники за переправку военнообязанных через границу

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры в Одесской области разоблачены участники преступной группы, которые организовали схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу на период действия военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

По данным следствия, жители Болградского района организовали канал переправки военнообязанных граждан через госграницу. Желающих выехать в сторону Молдовы, минуя пограничные пункты, подыскивали через социальные сети. Свои «услуги» они оценивали в 3 000 тыс. долларов США с одного человека.

Отмечается, что дельцы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины после получения всей суммы от одного из желающих незаконно уехать за пределы Украины.

По результатам проведённых обысков, в домовладении одного из фигурантов обнаружено и изъято около 2 кг каннабиса, амфетамин, электронные весы, мобильные телефоны, банковские карты, деньги.

Решаются вопросы по сообщению задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 309 УК Украины и избрание меры пресечения.

Также идёт проведение следственных действий с целью установления других участников группы, причастных к незаконному заработку.

Как сообщала Одесса News, в мае в Одесской области разоблачена незаконная схема переправки через госграницу мужчин призывного возраста. Вся «процедура» стоила 4,5 тысячи долларов США.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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