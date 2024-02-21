Одесская прокуратура вернула государству комплекс ГП «Укрспецоборудование»

Прокуратура вернула государству целостный имущественный комплекс ГП «Укрспецоборудование» стоимостью более 270 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что одесские прокуроры в апелляционном порядке добились расторжения договора аренды и возвращения государству этого комплексаю

«В суде доказано, что между Региональным отделением Фонда госимущества Украины по Одесской области и предприятием был заключён договор аренды целостного имущественного комплекса площадью более 17 тыс. кв метров сроком на 15 лет. Однако арендатор свои обязанности по уплате арендной платы должным образом не выполнял и должен государству значительную сумму средств», — говорится в сообщении.

Суд согласился с доводами прокурора по поводу ненадлежащего выполнения предприятием условий договора аренды и удовлетворил иск.

В настоящее время прокуратурой обеспечен возврат недвижимого имущества Фонду госимущества по акту приёмки-передачи.

Одесса News информировала, что одесская облпрокуратура в феврале 2024 года направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя и 3-х участников организованной группы по факту фальсификации документов, противоправного завладения имуществом иностранных компаний и легализации этого имущества.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy