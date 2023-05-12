Экс-нардеп перешёл на сторону врага и призывал к захвату Одессы: его дело в СБУ

Специальное досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области по уголовному производству в государственной измене экс-нардепа, пропаганде им войны, оправдывании и признании правомерной вооружённой агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

По данным следствия, народный депутат Украины VII созыва, член «Партии регионов» в 2014 году выехал на территорию России, где совершал активные действия в ущерб суверенитету и независимости Украины.

«В июле 2022 года подозреваемый, находясь на временно оккупированной территории Херсонской области вместе с военнослужащими России, публично поддерживал и пропагандировал действия созданного военного формирования под названием «Одесская бригада». Так называемая «Одесская бригада» создана для ведения вооружённого сопротивления правоохранителям и военнослужащим Вооружённых Сил Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экс-депутат публично одобрял действия окупантов и призывал не останавливаться и продолжать вооружённую агрессию с применением более жёстких методов.

Так, по его словам, следующей целью должно было стать «освобождение» Николаева и Одессы. В своих обращениях он призвал защитников юга Украины сложить оружие и не сопротивляться, в противном случае, угрожал уничтожением. Враждебная пропаганда транслировалась в средствах массовой информации и сети Интернет, в частности, выкладывалась на видеохостинге «YouTube» и публиковалась в российском издании «Комсомольская правда».

По информации Одесса News, речь идёт о бывшем одесском нардепе Игоре Маркове, который в марте 2022 года находился на временно захваченной территории Киевской области вместе с войсками РФ.

Как сообщала Одесса News, 8 лет за решёткой проведёт житель Херсонщины, работавший на врага надсмотрщиком в исправительной колонии.

Фото: Одесская облпрокуратура

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