Григория Михова, жителя Измаила, не дождались домой жена и две дочери

В четверг, 11 мая, Измаил Одесской области провёл в последний земной путь 40-летнего солдата ВСУ Григория Михова.

Он погиб в минувшую субботу в боях на Донетчине, защищая родной край и всю Украину от нашествия российских оккупантов, — сообщили об этом трагическом известии в Болградской районной госадминистрации.

В ряды ВСУ Григорий Михов встал в начале февраля 2023-го, пройдя боевую подготовку. Там отметили, что он был хорошим солдатом и надёжной опорой для побратимов. Воевал против агрессора на одном из самых горячих направлений фронта – Донецком. Последний бой воин принял 6 мая.

Григорий Михов родился в селе Голица 17 мая 1982 года. После школы он овладел профессией плотника в одном из профтехучилищ Измаила, там остался жить, создал семью. Большинство его довоенной жизни было связано со строительной сферой – знакомые и родные говорят, что Григорий имел к этому талант и золотые руки.

«Григорий был человеком, полным позитива и доброты, искренности и отваги, душой кампании. В любое время дня и ночи готов был прийти на помощь каждому, кто в ней нуждался. Из-за своей специализации и открытости у мужчины было немало друзей, которые его просто обожали», – вспоминают близкие погибшего.

У Григория были и музыкальные способности – он прекрасно играл на гитаре и пел, а в свободное время любил порыбачить.

В браке с женой Натальей Григорий воспитывал двух замечательных дочерей – 19-летнюю Анастасию и 15-летнюю Дарью.

11 мая Григория Михова похоронили на Аллее славы, расположенной на новом кладбище в Измаиле.

«Он положил жизнь, защищая родную землю от российских оккупационных войск. В эти скорбные дни сочувствуем семье защитника Украины. Пусть душа погибшего обретёт вечный покой, а Господь примет, где праведные почивают!», – говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, в апреле 2023 года Николаевская громада Березовского района Одесской области попрощалась с Виктором Луцко, солдатом ВСУ, который с 29 марта 2022 года считался без вести пропавшим.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Болградская РГА

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