Олещук после увольнения: «Как бы трудно нам ни было, но уж точно не будет стыдно»

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Командующего Воздушными Силами ВСУ Николая Олещука на фоне крушения первого украинского F-16, произошедшего 26 августа.

Соответствующий указ №600/2024 от 30 августа опубликован на сайте Президента.

Зеленский сообщил 30 августа в вечернем видеообращении, что решил заменить командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины. Видеозапись речи опубликована в Facebook Офиса Президента.

«Сейчас время выводов. Я решил заменить Командующего Воздушными силами Вооружённых сил Украины, – заявил Зеленский. – Я бесконечно благодарен всем нашим военным лётчикам, всем инженерам, всем воинам мобильных огневых групп, расчётов ПВО. Всем, кто действительно бьётся для Украины – для результата. И это нужно так же на командном уровне – мы должны усиливаться. И беречь людей. Беречь личный состав – беречь всех наших воинов».

В тот же день Главком ВСУ Александр Сырский назначил Анатолия Кривоножко временно исполняющим обязанности командующего ВС ВСУ.

С 2015 года генерал-лейтенант Кривоножко является руководителем воздушного командования «Центр» Воздушных сил ВСУ. Он родился 27 июля 1965 года. С 2006-го по 2008 год был командиром 114-й бригады тактической авиации. Президент Украины Владимир Зеленский лично вручал Кривоножко орден «Золотая Звезда». В 2023 году ему присвоили высшее звание – Герой Украины.

Перед увольнением Николай Олещук написал в Telegram пост с комментарием произошедшей авиакатастрофы и ответил на несколько постов внефракционного народного депутата, члена комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой, которая 29 августа в Facebook заявила о «культуре вранья» в ВС. По её словам, самолёт лётчика Меся якобы был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за «дискоординации между подразделениями», но «ни один из генералов не наказан .

По словам Олещука, катастрофа, в которой погиб пилот Алексей Месь, всколыхнула весь мир. Отчёты о трагедии оперативно получили как украинские власти, так и представители США.

«Мы выясняем причины авиакатастрофы. Никто ничего не скрывал и не скрывает! Всё высшее руководство сразу получило доклад о катастрофе. Получили предварительный отчёт и партнёры из США», – написал Олещук, отметив, что информация о таких инцидентах «не может выдаваться мгновенно в публичное пространство и не может детализироваться для медиа». Тем самым Олещук ответил на вопросы Безуглой. Но та 30 августа разместила ещё один пост, в котором обратилась персонально к Олещуку.

«Почему молчание, господин Олещук? Какова ваша позиция? Я бы рада была услышать опровержение и даже извинилась бы, но… Это уже по меньшей мере третий случай, когда наш самолёт с пилотом был сбит собственной ПВО, – заявила нардеп. – Во время интенсивных боевых действий случаи «дружественного огня» неизбежны, но их необходимо тщательно анализировать и делать правильные выводы. Правдиво и объективно с соответствующим наказанием виновных».

Олещук же обратился к Безуглой, заявив, что она осознанно дискредитирует не только силы обороны, но и производителей американского оружия. Он также отметил, что её заявления «бьют все рекорды на российском телевидении», работая на пропаганду врага.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат, комментируя пост Безуглой, призвал правоохранителей обратить внимание на заявления депутата.

«Может уже кто-то таки напишет заявление на Безуглую в Государственное бюро расследований? Сколько продлится это издевательство над страной и войсками? Служба безопасности Украины – здесь наверняка и для вас есть работа!» – написал он.

Но Безуглая продолжает депутатствовать, а Залужный и Олещук уже не в военной верхушке Украины.

Николай Олещук написал в Facebook первый пост после отставки, процитировав бывшего главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного: «Как бы трудно нам ни было, но уж точно не будет стыдно».

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