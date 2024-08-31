Велосипедная гонка в Одессе внесла изменения в движение транспорта

31 августа и 1 сентября в Одессе пройдёт велосипедная гонка Odesa Grand-Prix и чемпионата Одессы по спринтерским видам велоспорта.

В связи с этим, с 08:00 до 13.00 31 августа вносятся изменения временного характера к схеме движения городского автобусного маршрута № 11:

в направлении движения до 6-го км Овидиопольской дороги – от ул. Кострова до ул. Центральный аэропорт, ул. Святослава Рихтера, Овидиопольскую дорогу и далее по маршруту;

по направлению к ул. Ильфа и Петрова — от Овидиопольской дороги на ул. Святослава Рихтера, ул. Центральный аэропорт, ул. Кострова и дальше по маршрутам.

Об этом сообщил Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета.

Также 31 августа с 09.30 до 13.00 будет временно ограничен въезд на ул. Аэропортовскую, а 1 сентября в это же время – на ул. Маразлиевскую (от пер. Барятинского до пер. Сабанского), кроме спецавтотранспорта, автомобилей и мотоциклов, участвующих в соревнованиях.

Маршрут соревнований велосипедной гонки «Odesa Grand-Prix»:

31 августа с 08:00 до 13:00: ул. Центральный аэропорт (возле гаражного кооператива «Чайка» – угол Овидиопольской дороги – Международный аэропорт «Одесса» – угол Овидиопольской дороги)

1 сентября 09:30 до 13:00: ул. Маразлиевский угол пер. Сабанского – стадион «Черноморец» (центральный парк культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко) – ул. Маразлиевская – пер. Барятинский – ул. Маразлиевская – угол пер. Сабанского.

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