В Одессе прошли соревнования на Кубок Украины по прыжкам на батуте

В Одессе завершились соревнования на Кубок Украины по прыжкам на батуте.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что в турнире приняли участие 55 сильнейших спортсменов из 5 областей Украины.

Одессу представляли воспитанники Комплексной детско-юношеской спортивной школы №1.

В индивидуальных прыжках Андрей Кучеренко завоевал бронзовую награду, а София Аларова заняла первое место. В синхронных прыжках пара одесских спортсменок Вероника Пятакова и София Аларова получила серебряные награды, уступив 0,4 балла спортсменкам из Николаева. Кристина Кожанова и София Лобань завоевали бронзовые медали. В командных соревнованиях среди женщин одесские спортсменки София Лобань, Вероника Пятакова, София Аларова и Кристина Кожанова на одно очко опередили команду Николаева и стали победительницами Кубка Украины.

Одесса News информировала, что одесские яхтсмены в мае 2024 года завоевали медали на этапе Кубка Европы по парусному спорту, который проходил в швейцарском Нёвшателе.

Фото: «Одесса»

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