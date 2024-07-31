Олимпиада-2024 для футбольной сборной Украины завершилась

Олимпийская сборная Украины со счетом 0:2 проиграла команде Аргентины в рамках третьего тура футбольного турнира Игр в Париже в группе В.

Об этом сообщается на сайте Олимпиады-2024.

Оба мяча украинцы пропустили после перерыва.

На 47-й минуте забил Тьяго Альмада, а в добавленное арбитром ко второму тайму время – Клаудио Эчеверри.

Таким образом, сборная Украины, набрав три очка, завершила выступление на дебютных для команды Олимпийских играх. В плей-офф от группы В вышли Марокко и Аргентина.

Одесса News информировала, что в составе сборной Украины были два представителя Одесской области — уроженец Рени, полузащитник Максим Брагару и футболист одесского «Черноморца», защитник Владимир Салюк.

Олимпийский футбольный турнир будет проходить до 9 августа в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте.

Фото Виталия Клюева/УАФ

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