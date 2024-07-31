Олимпиада-2024: Свитолина выбыла из одиночных турниров, Ястремская едет домой

Одесская теннисистка Элина Свитолина (№31 в рейтинге WTA) в трёх сетах (6:7, 6:2, 4:6) уступила победительнице Wimbledon Барборе Крейчиковой (№10 WTA) из Чехии в поединке 1/8 финала олимпийского турнира в Париже.

Об этом сообщает XSPORT.

Свитолина вела в первой партии 3:0, но чешка смогла выровнять игру, а потом и победить на тай-брейке.

В решающем третьем сете Элина снова повела 2:0, после чего Крейчикова взяла три гейма подряд. В восьмом Свитолина отдала сопернице свою подачу. Отыграть два гейма одесситка уже не сумела.

Элина Свитолина так прокомментировала своё поражение от Барборы Крейчиковой: «Крейчикова не из простых соперниц. Я ожидала, что она вернётся в матч, что найдёт моменты, которые будут помогать ей. Она нашла их и принялась играть лучше. После этого у нас началась очень трудная игра. К сожалению, я не смогла получить преимущество и первый сет завершился со счётом 6:7 не в мою пользу. Матч показался очень сложным. В третьем сете не удалось подавать так, как хотела. Я чувствовала себя сегодня очень уставшей, ещё до начала матча. Но делала всё, что могла. Вчерашний матч унёс очень много эмоций. Сегодня мне удалось заснуть только во вторую ночь, поэтому было не очень много времени для восстановления. Но я сегодня пыталась отдать все силы. Жаль, что их не хватило. Когда играешь против топ-игрока, которым была моя соперница, нужно готовиться к сложному матчу. И когда у тебя есть даже маленькие шансы против такого топ-игрока, нужно их использовать. К сожалению, сегодня я не смогла ими воспользоваться».

Неудачно сложилась ситуация на Олимпийских играх и у одесситки Даяны Ястремской. Она в паре с киевлянкой Мартой Костюк не смогла сразиться за место в четвертьфинале Олимпиады, поскольку их дуэт снялся с матча второго круга Игр — накануне Костюк провела изнурительную 3-часовую встречу с Марией Саккари, где сумела пробиться в четвертьфинал, и попросила организаторов перенести встречу, на что те не согласились.

Таким образом, Костюк продолжает выступать в Париже, а Ястремская и Свитолина собирают чемоданы домой.

Одесса News информировала о завершении одесскими саблистками Алиной Комащук и Еленой Кравацкой одиночной борьбы на Олимпийских играх во Франции на стадии 1/16 финала.

Фото: НОК Украины, j48tennis.net

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