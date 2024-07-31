Одесса получила техническую помощь от USAID для обеспечения теплоснабжения

КП «Теплоснабжение Одессы» продолжает получать техническую помощь от USAID для обеспечения работы теплоснабжения Одессы. На баланс предприятия зашли стальные предварительно теплоизолированные пенополиуретаном трубы, термоусадочные муфты, неподвижные прямые опоры, разъёмные рукава, уплотнительные кольца, комплекты по изоляции стыков, компенсационные подушки.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что правительство Соединённых Штатов Америки с начала полномасштабного вторжения активно помогает в восстановлении и поддержке ключевых отраслей экономики Украины, а также критической инфраструктуры.

В частности, важные проекты были реализованы и для обеспечения работы КП «ТМО». Международную техническую помощь предприятие получило в рамках Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между компанией Tetra Tech ES, являющейся исполнителем Проекта энергетической безопасности, финансируемым Агентством США по международному развитию (USAID).

«Полученные материалы будут использованы в подготовке к отопительному сезону 2024/2025 годов. Благодаря международной поддержке, надёжность теплоснабжения города повысится благодаря новым трубам, срок эксплуатации которых превышает 50 лет», — говорится в сообщении.

За два года сотрудничества предприятие получило значительную и разнообразную техническую помощь от USAID, что является существенной поддержкой для успешного прохождения отопительных сезонов.

В настоящее время силами КП «ТМО» проводятся ремонтные работы по подготовке к следующему отопительному сезону: происходит замена повреждённых участков труб, новая партия которых станет существенной поддержкой для предприятия. Также продолжаются работы по ремонту котлов, изоляции трубопроводов, ремонту кровель.

Фото: «Одесса»

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