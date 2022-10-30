Бокс в Нью-Йорке: по итогам 12 раундов судьи отдали победу Василию Ломаченко

30 октября в США завершился самый ожидаемый в мире бокса бой этой осени – Василий Ломаченко из Белгород-Днестровского встретился с перспективным американцем Джемейном Ортисом.

Это был первый поединок Ломаченко в 2022 году.

По итогам 12 раундов судьи отдали победу Ломаченко: 115:113, 116:112, 117:111.

События, по информации XSPORT, развивались таким образом:

1-й раунд. Ортис работал в основном через джеб и иногда подключал к нему правый прямой. Ломаченко весь раунд только двигался и искал дистанцию. Первые удары от него увидели только на последней минуте. Джемейн же в концовке подключил удары по корпусу.

2-й раунд. Ломаченко занял центр ринга и начал поддавливать соперника. При этом Ортис опасен своим джебом, из-за которого у украинца уже появились синяки под глазом. Когда у Василия проходили комбинации из двух ударов, то Джемейн клинчевал, а выходил из него с ударом. Пока Ортис переигрывает Ломаченко.

3-й раунд. Ломаченко продолжает прессинговать оппонента, но в позиции второго номера Ортис ещё опасен.

4-й раунд. У Ломаченко пока преимущество в движении на ногах, но не настолько большое, чтобы покончить с Ортисом очень быстро. Украинец меньше наносит ударов, тогда как соперник очень много их выбрасывает. При этом, у Василия лучший процент попаданий, но американец может взять количеством.

5-й раунд. Ломаченко пошёл в атаку и отметился точными попаданиями и затем продолжил прессинговать в высоком темпе. Ортис с позиции второго номера не всегда успевал уйти от ударов и пробить в ответ, но он на высоких скоростях смотрелся очень достойно.

6-й раунд. Ломаченко продолжил прессинговать оппонента джебом и ударами на сближении. Ортис если не успевал, то клинчевал, где украинец также пробивал серии ударов. В концовке Джемейн донёс свою серию, но пропустил он в течение раунда намного больше.

7-й раунд. Ломаченко продолжил жалить одиночным или комбинацией из двух ударов. Ортис отвечает джебом или комбинацией из джеба, прямого и удара по корпусу. В концовке уже Джемейн работал первым номером.

8-й раунд. Ломаченко продолжил прессинговать своего оппонента, и он точнее. Однако соперник уступает ему в скорости не настолько сильно, чтобы можно было говорить об уверенной победе украинца.

9-й раунд. В начале второй минуты два удара украинца немного пошатнули американца, но он быстро восстановился и продолжил беспокоить Василия своим джебом. С позиции второго номера Ломаченко перебивал Ортиса в плане точности. Джемейн чаще выбрасывал удары и меньше попадал.

10-й раунд. Ломаченко начал снова поддавливать оппонента к канатам и наносить свои удары по этажам. Ортис в ответ ничего не мог сделать, пока в концовке не начал бить по корпусу.

11-й раунд. Ломаченко продолжил работать первым номером, часто нарываясь на джеб. В середине трёхминутки украинец начал вкладываться в удары, но из-за этого он больше промахивается. Очевидна усталость украинца, как и усталость американца.

12-й раунд. Василий хорошо начал раунд и отметился точными ударами. Затем он продолжил перебивать соперника, хоть это и было тяжело.

После победы Ломаченко заявил, что готов боксировать за звание абсолютного чемпиона мира. Следующим его соперником, скорее всего, будет Девин Хейни.

«Я счастлив вернуться в ринг. Спасибо всем болельщикам за поддержку, спасибо моей команде. Джемейн Ортис — топ-боксёр. Я говорил это и до нашего боя», — сказал Ломаченко.

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