В бою за Украину погиб житель Одесской области Костя Карагез, светлая ему память

Болградская громада Одесской области и Украина потеряли своего верного сына, героически сражавшегося с коварным врагом, уроженца с. Зализнычное, матроса Константина Карагеза.

Об этом сообщает Болградская райгосадминистрация.

Константин родился 21 мая 1993 года. В 2020 году был призван в ряды ВС Украины по контракту в подразделение морской пехоты. Защищая нашу землю, защищая каждого из нас, 19 октября 2022 года погиб Константин в результате боевого столкновения во время артиллерийских обстрелов в Херсонской области.

26 октября в Доме прощания в Болграде состоялось прощание с Героем.

Похоронили Константина Карагеза на сельском кладбище с. Зализнычное.

Как сообщала Одесса News, на фронте российско-украинской войны погиб уроженец села Новые Трояны Городненской громады Одесской области сержант Горбан Виктор Михайлович.

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Фото: Болградская РГА

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