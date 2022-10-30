Юг Украины: за сутки ликвидировано около 60 военных, уничтожены танк и гаубицы

ВСУ в течение 29 октября на южном фронте уничтожили 57 российских военнослужащих и нанесли десять авиаударов по скоплениям живой силы и военной техники захватчиков.

Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг» ВСУ.

Украинская авиация ответила на 6 вражеских авиационных ударов своими 10-ю авиаударами по точкам развёртывания противовоздушной обороны, опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы и техники врага.

Кроме того, украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 190 огневых задач. В командовании подтвердили, что российско-оккупационные войска на юге страны потеряли:

● 57 солдат;

● самоходную артиллерийско-миномётную установку «Нона»;

● самоходные гаубицы «Акация» и «Мста-С»;

● гаубицы «Д-20» и «Мста-Б»;

● зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска» и «Панцирь-С1»;

● танк;

● 7 единиц автобронетехники.

Также в ОК «Юг» проинформировали, что под предлогом проведения подготовки к обороне в Новой Каховке, российские военные проводят принудительную эвакуацию местного населения из домов, находящихся на побережье Днепра. Такие мероприятия продолжаются и по другим населённым пунктам правобережья.

Как сообщала Одесса News, 29 октября в Севастополе были слышны взрывы. По утверждению «губернатора» Севастополя Михаила Развожаева, корабли Черноморского флота «отбивали атаку беспилотников».

На главном фото воин-десантник 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Фото: Генштаб, ОК «Юг», ДШВ, ВМС ВСУ/Facebook

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