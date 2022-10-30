Юг Украины: за сутки ликвидировано около 60 военных, уничтожены танк и гаубицы

ВСУ в течение 29 октября на южном фронте уничтожили 57 российских военнослужащих и нанесли десять авиаударов по скоплениям живой силы и военной техники захватчиков.
Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг» ВСУ.
Украинская авиация ответила на 6 вражеских авиационных ударов своими 10-ю авиаударами по точкам развёртывания противовоздушной обороны, опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы и техники врага.
Кроме того, украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 190 огневых задач. В командовании подтвердили, что российско-оккупационные войска на юге страны потеряли:
● 57 солдат;
● самоходную артиллерийско-миномётную установку «Нона»;
● самоходные гаубицы «Акация» и «Мста-С»;
● гаубицы «Д-20» и «Мста-Б»;
● зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска» и «Панцирь-С1»;
● танк;
● 7 единиц автобронетехники.
Также в ОК «Юг» проинформировали, что под предлогом проведения подготовки к обороне в Новой Каховке, российские военные проводят принудительную эвакуацию местного населения из домов, находящихся на побережье Днепра. Такие мероприятия продолжаются и по другим населённым пунктам правобережья.
Как сообщала Одесса News, 29 октября в Севастополе были слышны взрывы. По утверждению «губернатора» Севастополя Михаила Развожаева, корабли Черноморского флота «отбивали атаку беспилотников».
На главном фото воин-десантник 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Фото: Генштаб, ОК «Юг», ДШВ, ВМС ВСУ/Facebook
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