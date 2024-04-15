Нацбанк выпустил 5-гривенную монету, посвящённую ракете «Нептун»

Национальный банк Украины презентовал первую памятную монету «Украинский хлопок. Нептун» из серии «Вооружённые Силы Украины», посвящённую украинскому оружию и его создателям.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

«Мы поздравляем оружейников Украины! К их профессиональному празднику мы создали новое тематическое направление в нумизматической серии «Вооружённые Силы Украины», посвящённое украинскому оружию и его создателям», — говорится в сообщении.

Во время торжеств по случаю праздника заместитель председателя НБУ Алексей Шабан представил первую из серии монету – «Украинский хлопок. Нептун».

На её аверсе изображён ракетный крейсер «Москва» с пробоиной в корпусе, утопленный противокорабельными ракетами «Нептун».

На реверсе монеты — береговой мобильный ракетный комплекс «Нептун» в момент пуска ракеты.

«Вроде бы «неуязвимый» флагман российского флота мы символически стилизовали под детский бумажный кораблик, что особенно подчёркивает миф россиян об их величии. На рубке корабля изображён абрис разрушенных кремлёвской башни и стены, что символизирует крах имперских амбиций России», – рассказал Шабан.

Номинал монеты – 5 гривен. Тираж – до 75 000 шт.

Купить монету можно с 18 апреля в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Стоимость – 121 гривна.

Впоследствии монеты будут доступны для покупки в банках-дистрибьюторах (Укргазбанк, Радабанк, ТАСкомбанк, ПриватБанк).

Как сообщала Одесса News, памятная монета «Родительское счастье», посвящённая самому дорогому в жизни — счастью быть родителями, трепету первых объятий и безусловной любви к малышу, выпущена Национальным банком Украины 1 марта 2024 года.

Фото: Нацбанк

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