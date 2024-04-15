«Моряки» проиграли футболистам «Зари»

14 апреля в рамках 24-го тура Украинской Премьер-Лиги на стадионе «Левый берег» в Киевской области команда одесского «Черноморца» проиграла «Заре» со счётом 0:1.

Об этом сообщает ФК «Черноморец».

Отмечается, что первый удар по воротам в матче нанесли «моряки»: на 7-й минуте Сапутин парировал выстрел Авагимяна. Однако, счёт вскоре открыла «Заря». После подачи Бутко с 10 метров точно пробил головой Горбач – 0:1.

«Ряд острых моментов хозяева поля не реализовали. Удары Антюха, Батагова, Кирюханцева и Яцика (вышел один на один с вратарём) были отражены Варакутой. На 25-й минуте дважды реально угрожал воротам Ермаков, и оба раза его удары головой в цель не попадали.

После перерыва хозяева не реализовали несколько выходов лицом к лицу с Варакутой. Несмотря на атаки «моряков», во всех случаях мяч не попадал в ворота «Зари». Счёт не изменился – 0:1.

Таким образом, после победы «Заря» поднялась на 10-ю строчку УПЛ с 26-ю очками в активе. «Черноморец» идёт 8-м – 29 пунктов.

Одесса News информировала о победе над «Александрией» со счётом 3:2 в 23-м тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги (УПЛ).

Фото и видео: ФК «Черноморец»

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