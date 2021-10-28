«Черноморец» проиграл «Шахтёру»

В Кубке Украины по футболу определился очередной участник четвертьфинальной стадии розыгрыша сезона-2021/22.

Четвёртую путёвку в 1/4 финала завоевал донецкий «Шахтёр», который в Одессе 27 октября нанёс поражение «Черноморцу» со счётом 3:0, сообщает официальный сайт ФК»Черноморец«.

Авторами голов на стадионе «Черноморец» стали Фернанду (65-я минута), Маркос Антонио (72) и Дентинью (82).

«Началу матча предшествовала минута молчания в память о бывшем футболисте «Черноморца» 60−70 гг. Валерии Москвичёве, который умер 23 октября на 72 году жизни», — говорится в сообщении.

Отмечается, что со стартовым свистком арбитра «моряки» бросились в атаку и уже на 21-й секунде могли открывать счёт в матче, но Георгий Цитаишвили пробил выше ворот.

«Кто знает, как бы развивались события на поле, попади мяч в сетку в самом начале встречи, а так игра перешла в позиционное противостояние. Особых обострений у обоих ворот не наблюдалось», — подчёркивают спортивные комментаторы.

Однако такая ситуация продолжалось до тех пор, пока на газоне стадиона «Черноморец» не появился Исмаили. Через минуту после своего выхода на замену бразилец создал голевой момент для Судакова, который метров с шести пробил головой выше ворот. Вскоре «Шахтёр» открыл счёт. Угловой слева подал Соломон. Варакута дотянулся до мяча, но тот попал к Тете, который отпасовал назад на Фернандо, чей мощный удар отразить было не возможно — 0:1.

В следующие 15 минут «горняки» забили ещё дважды.

«Прострелом Дентиньо воспользовался Маркос Антонио, поразивший цель с двухметрового расстояния — 0:2. Обрезка «моряков» в центре поля завершилась тем, что Дентиньо оказался с глазу на глаз с Варакутой и сделал счёт 0:3», — пишет ФК.

Оставшееся время матча «Черноморец» пытался атаковать и бороться, но силы были явно неравными.

Таким образом, «Шахтёр» попал в кубковый четвертьфинал, куда уже вышли «Александрия», полтавская «Ворскла» и киевское «Динамо».

Как сообщала Одесса News, в октябре 2021 года УЕФА представлен официальный логотип чемпионата Европы-2024 по футболу, который пройдёт с 14 июня по 14 июля2022 года в Германии.

Фото: ФК»Черноморец», «Шахтёр»

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