В Одессе отметили годовщину освобождения Украины от нацистских оккупантов

28 октября в Одессе отметили 77-ю годовщину освобождения Украины от нацистских оккупантов.

По случаю этой памятной даты, как передаёт корреспондент Одесса News, а также с целью увековечения бессмертного подвига народа и защитников Украины в Великой Отечественной войне сегодня, в 10:00, состоялся ритуал возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке им.Т.Шевченко.

В церемонии возложения цветов принимали участие народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа-За жизнь» Николай Скорик, мэр Одессы Геннадий Труханов, представители руководства облгосадминистрации и областного совета, ветераны, депутаты, представители духовенства, различных родов войск Вооружённых Сил Украины, одесситы.

На домах в Одессе вывешен Государственный Флаг Украины.

Как сообщала Одесса News, накануне Дня освобождения Украины от нацистов во Львове по решению исполкома местного горсовета начался демонтаж копии ордена Отечественной войны на воинском мемориале «Марсово поле».

Фото: Одесса New/Александр Александров

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