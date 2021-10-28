Кому в Одессе 29 октября отключат свет

29 октября в связи с проведением плановых и аварийных работ многим абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение будет прекращено по таким адресам:

Балковская улица, 1, 3/1, 7, 7А, 9, 31, с 09:00 по 18:00

Гераневая улица, 2, с 06:00 по 20:00

Героев-Пограничников улица, 4, с 06:00 по 20:00

Добровольского проспект, 114/1, с 08:00 по 08:00

Добровольского проспект, 122/1, 126/1, с 08:00 по 17:00

Мичурина улица, 19, 19а, с 08:00 по 20:00

Ольгиевский спуск, 8А, с 09:00 по 18:00

переулок Матросская Слободка, 2, с 08:00 по 20:00

Скидановская улица, 3, 5, 7, 7-11, с 09:00 по 18:00

Тепличная улица, 3б, 4А, с 08:00 по 20:00.

Как сообщала Одесса News, 26 октября для обеспечения бесперебойной работы кислородной станции сотрудники ДТЭК «Одесские электросети» доставили в больницу на Ядова мощный электрогенератор.

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