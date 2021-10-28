Германии не понравилось использование Украиной в зоне ООС беспилотника

В Берлине выразили обеспокоенность применением Вооружёнными Силами Украины беспилотного аппарата, поскольку это является нарушением Минских соглашений.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД ФРГ, сказав, что в Берлине «очень обеспокоены… сообщением Генштаба украинской армии, согласно которому украинские Вооружённые силы в ответ на артобстрел и гибель одного и ранение другого солдата применили дрон».

Дипломат подчеркнула, что, по мнению Берлина, это нарушение Минских соглашений, которые разрешают использование беспилотников исключительно для миссии ОБСЕ. Берлин также призвал «все стороны к деэскалации» и конструктиву в переговорах.

Негативная оценка немецким правительством использования украинскими Вооружёнными силами беспилотного аппарата Bayraktar вызвала очередное напряжение в отношениях между Киевом и Берлином.

Своё несогласие с позицией официального Берлина выразил изданию Bild посол Украины в Германии Андрей Мельник, сообщает Укринформ.

«Украина имеет законное право на самооборону, когда её территорию день и ночь бомбят из российских тяжёлых вооружений и когда погибают мирные жители и солдаты. Поэтому мы призываем федеральное правительство вместо того, чтобы выражать обеспокоенность драматической ситуацией на оккупированных территориях, удвоить свои усилия как посредника для созыва Нормандского саммита в Берлине, как было условлено, и поставить Москву на место», — заявил Мельник.

Как сообщала Одесса News, накануне в зоне ООС впервые были применены БПЛА Bayraktar ТВ2 после ноты Украины, отправленной по дипломатическим каналам противнику, на которую тот не отреагировал. Беспилотный летательный аппарат не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчётом противника.

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