ВСУ применили беспилотник Bayraktar в зоне ООС

В зоне Операции Объединённых Сил (ООС) Украиной впервые были применены беспилотные аппараты (БПЛА) Bayraktar ТВ2.

По данным Генерального штаба ВСУ, 26 октября с 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединённых сил в районе населённого пункта Гранитное. Двое военнослужащих ВСУ во время обстрела получили ранения, один из них погиб.

С началом обстрела через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена ​​нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали.

Поэтому с целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу главнокомандующего Вооружёнными силами Украины, был применён Bayraktar ТВ2. Беспилотный летательный аппарат не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчётом противника.

Как говорится в комментарии Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, обнародованном на сайте организации, использование БПЛА Bayraktar ТВ2 Вооружёнными силами Украины в зоне проведения ООС является крайним, но действенным шагом.

В Центре напомнили, что приказ главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного появился только после того, как противник не отреагировал на требование ВСУ прекратить обстрелы украинских позиций, в результате которых погиб один украинский боец.

В подтверждение этих слов Центр опубликовал письмо СММ ОБСЕ от командования ВСУ. «В связи с п. 2 Договорённостей украинская сторона просит Миссию донести эту информацию до ОРДО, требование о немедленном прекращении огня и других провокаций против ВС Украины. ВС Украины оставляют за собой право открывать ответный огонь в случае угрозы здоровью и жизни военнослужащих Вооружённых сил Украины», – говорится в документе.

Аналитики также обратили внимание на то, что для подавления огневой активности вражеских орудий были использованы боеприпасы MAM-C с наименьшей мощностью, благодаря чему военнослужащие войск противника остались живы и успели отбежать от точки поражения.

«Центр стратегических коммуникаций убеждён, что такое ограниченное применение силы на провокации противника свидетельствует как о решимости ВС Украины сдерживать врага и реагировать на проявление его агрессии, так и о гуманности Украины. Даже к агрессору», — заявили в организации.

Кстати. Партия турецких беспилотников Bayraktar в июле 2021 года поступила на вооружение Военно-Морских Сил Украины по соглашению, подписанному между Украиной и Турцией.

Как сообщала Одесса News, бойцом, погибшим в результате обстрела под Гранитным Донецкой области был Георгий Халиков, воин из Тарутинского района Одесской области, похороны которого пройдут в его родном селе сегодня, 28 октября.

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