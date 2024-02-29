736-й день войны: бойцы 73-го морского центра спецопераций ВСУ на базу не вернулись

Начались 736-е сутки ожесточённой борьбы украинского народа с врагом. За прошедшие сутки произошло 99 боевых столкновений на фронте. Во время одного из них погибли воины 73-го морского центра специальных операций.

Об этом 28 февраля в Telegram сообщила пресс-служба Сил специальных операций ВСУ имени кошевого атамана Антина Головатого.

«Обеспечивая уход основных сил группы после выполнения специальной задачи, воины приняли своё последнее сражение, навечно оставшись в строю», – сказано в сообщении.

73-й морской центр специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого – часть специальной разведки ССО ВСУ — дислоцируется в Очакове Николаевской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра, — информирует Генштаб ВСУ по состоянию на 6 утра 29 февраля.

Ситуация в других зонах ответственности ОСГВ такова:

ОСГВ «Север» : на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность;

: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность; ОСГВ «Хортица»: на Купянском направлении силы обороны отразили 2 атаки противника в районах сёл Синьковка и Табаевка Харьковской области, на Лиманском направлении — отбиты 12 атак, на Бахмутском — 9;

После бомбёжки оккупантами Купянска

ОСГВ «Таврия»: на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 25 атак врага в районах населённых пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. В Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области, где враг 38 раз пытался прорвать оборону наших войск. На Ореховском направлении отражена 1 атака противника в районе восточнее Работиного Запорожской области.

По сообщению Генштаба, в течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике, 4 артиллерийским средствам, 1 средству ПВО, 1 станции РЭБ и ещё по одной важной цели противника.

Одесса News информировала, что 10 ударных беспилотников враг направил из акватории Чёрного моря на Николаевскую и Одесскую области в ночь на 28 февраля 2024 года.

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