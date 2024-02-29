У острова Змеиный Одесской области произошло землетрясение

Вблизи острова Змеиный зафиксировали землетрясение из Чёрного моря магнитудой 2,7.

Об этом в Facebook сообщил Главный центр специального контроля.

«28 февраля в 18:58:19 Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение из Чёрного моря, 17 км к югу от острова Змеиный, магнитудой 2,7 (по шкале Рихтера) на глубине 5 км», — говорится в сообщении.

По расчётам, землетрясение не представляет угрозы населению и по классификации относится к «чуть ощутимым». Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2023 года землетрясение в Марокко унесло жизни более двух тысяч человек, более тысячи из них в Марракеше — городе-партнёре Одессы, а также в пяти провинциях вблизи эпицентра землетрясения.

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