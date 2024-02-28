«Нафтогаз» разрабатывает для Одесской области проект ветровой энергетики

Группа «Нафтогаз» разрабатывает проекты ветровой энергетики в Николаевской и Одесской областях.

Об этом рассказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов, отвечая на вопросы журналистов во время форума «Сделано в Украине».

«Мы занимаемся проектированием двух комплексов ветровой энергетики, планируем делать это в Одесской и Николаевской областях», – сказал Чернышов.

Он также отметил, что «Нафтогаз» разрабатывает стратегию декарбонизации, что позволит увеличить долю альтернативной энергетики в структуре Группы.

Кстати, ранее «Нафтогаз» и Япония договорились о совместном проекте в сфере ветроэнергетики.

Одесса News информировала о встрече в октябре 2023 года Одесского городского головы Геннадия Труханова с главой НАК «Нафтогаз» Алексеем Чернышовым, где речь шла о теплоснабжении города и альтернативных источниках электроэнергии.

Фото: Укринформ

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