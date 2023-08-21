«Укртранснафта» передаст флоту ВМС ВСУ два буксира-швартовщика 

Акционерное общество «Укртранснафта» по решению правления НАК «Нафтогаз України» передаст флоту Военно-морских сил Вооружённых сил Украины два буксира-швартовщика.

Об этом 21 августа сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

Отмечается, что маневренные буксиры «Львов» и «Укртранснафта» использовались при швартовке танкеров с нефтью на морском нефтяном терминале «Южный» в Одесской области.

Согласно сообщению, оба судна находятся на плаву и укомплектованы необходимым оборудованием. В частности, их можно использовать для ввода крупногабаритных судов в порт и вывода из него, для швартовки, отшвартовки и кантования судов, буксировки портовых барж и других плавучих объектов.

«Поддержка наших военных остаётся среди основных вопросов повестки дня наших предприятий. Мы постоянно анализируем, как наши ресурсы могут быть использованы для усиления сил обороны Украины и стараемся привлечь к поддержке военных всё, что сейчас может оказаться полезным для них», – отметил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов.

Как сообщала Одесса News, разница между силами военного флота России в Чёрном море и военного флота Украины значительно сократилась за время полномасштабного российского вторжения, заявил 21 февраля командующий Военно-морскими силами ВС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа. По его оценке, силы и средства Черноморского флота России с ВМС ВСУ в начале широкомасштабного вторжения находились в соотношении 12 к 1, однако спустя год в связи с поступлением ракетных комплексов и другого вооружения от стран-партнёров разница потенциалов уменьшилась в три раза. Количество кораблей и судов, имеющихся в составе ВМС ВСУ, и других вооружений Неижпапа не раскрыл.

18 августа в Турции состоялась церемония закладки второго фрегата типа Ada для нужд ВМС ВСУ.