Германия передала Украине новую партию военной помощи

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли танки Leopard 1A5, зенитные самоходные установки Gepard и другая бронетехника.

Об этом говорится в обновлённом списке предоставленной и готовящейся к передаче военной помощи, обнародованном 19 сентября на сайте правительства страны, пишет издание ГОРДОН.

В частности, Германия, в сотрудничестве с Данией передала Украине 22 танка Leopard 1A5 с запчастями к ним. Общее число поставленных танков этой модели достигло 80.

Кроме того, Германия отправила 22 бронированных автомобиля MRAP, пять гусеничных вездеходов Bandvagn и один Warthog, три зенитные самоходные артустановки Gepard с запчастями и две радиолокационные системы TRML-4D.

В пакет помощи также вошли:

61 тыс. 155-мм артиллерийских боеприпасов;

30 разведывательных дронов Vector;

20 разведывательных БпЛА RQ-35 Heidrun;

12 разведывательных беспилотников Songbird;

шесть дронов Hornet XR;

три бронеавтомобиля Biber;

одна бронированная инженерная машина Dachs;

шесть машин разминирования Wisent 1;

материалы для обезвреживания взрывчатых боеприпасов;

16 радаров наземного наблюдения;

две системы защиты AMPS для вертолётов;

два пограничных патрульных автомобиля;

112 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, внедорожники);

восемь автоцистерн Zetros;

10 пулемётов MG3;

1 млн патронов к стрелковому оружию.

Германия также планирует поставить Украине 12 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 55 танков Leopard 1A5, 20 БМП Marder, две системы ПВО SKYNEX, а также снаряды к уже поставленным IRIS-T.

Одесса News информировала, что Германия даст Украине дополнительно €100 млн, чтобы помочь пережить зиму.

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