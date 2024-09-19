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Германия передала Украине новую партию военной помощи

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Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли танки Leopard 1A5, зенитные самоходные установки Gepard и другая бронетехника.

Об этом говорится в обновлённом списке предоставленной и готовящейся к передаче военной помощи, обнародованном 19 сентября на сайте правительства страны, пишет издание ГОРДОН.

В частности, Германия, в сотрудничестве с Данией передала Украине 22 танка Leopard 1A5 с запчастями к ним. Общее число поставленных танков этой модели достигло 80. 

Кроме того, Германия отправила 22 бронированных автомобиля MRAP, пять гусеничных вездеходов Bandvagn и один Warthog, три зенитные самоходные артустановки Gepard с запчастями и две радиолокационные системы TRML-4D.

В пакет помощи также вошли:

  • 61 тыс. 155-мм артиллерийских боеприпасов;
  • 30 разведывательных дронов Vector;
  • 20 разведывательных БпЛА RQ-35 Heidrun;
  • 12 разведывательных беспилотников Songbird;
  • шесть дронов Hornet XR;
  • три бронеавтомобиля Biber;
  • одна бронированная инженерная машина Dachs;
  • шесть машин разминирования Wisent 1;
  • материалы для обезвреживания взрывчатых боеприпасов;
  • 16 радаров наземного наблюдения;
  • две системы защиты AMPS для вертолётов;
  • два пограничных патрульных автомобиля;
  • 112 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, внедорожники);
  • восемь автоцистерн Zetros;
  • 10 пулемётов MG3;
  • 1 млн патронов к стрелковому оружию.

Германия также планирует поставить Украине 12 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 55 танков Leopard 1A5, 20 БМП Marder, две системы ПВО SKYNEX, а также снаряды к уже поставленным IRIS-T.

Одесса News информировала, что Германия даст Украине дополнительно €100 млн, чтобы помочь пережить зиму.

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