Германия передала Украине новую партию военной помощи

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли танки Leopard 1A5, зенитные самоходные установки Gepard и другая бронетехника.
Об этом говорится в обновлённом списке предоставленной и готовящейся к передаче военной помощи, обнародованном 19 сентября на сайте правительства страны, пишет издание ГОРДОН.
В частности, Германия, в сотрудничестве с Данией передала Украине 22 танка Leopard 1A5 с запчастями к ним. Общее число поставленных танков этой модели достигло 80.
Кроме того, Германия отправила 22 бронированных автомобиля MRAP, пять гусеничных вездеходов Bandvagn и один Warthog, три зенитные самоходные артустановки Gepard с запчастями и две радиолокационные системы TRML-4D.
В пакет помощи также вошли:
- 61 тыс. 155-мм артиллерийских боеприпасов;
- 30 разведывательных дронов Vector;
- 20 разведывательных БпЛА RQ-35 Heidrun;
- 12 разведывательных беспилотников Songbird;
- шесть дронов Hornet XR;
- три бронеавтомобиля Biber;
- одна бронированная инженерная машина Dachs;
- шесть машин разминирования Wisent 1;
- материалы для обезвреживания взрывчатых боеприпасов;
- 16 радаров наземного наблюдения;
- две системы защиты AMPS для вертолётов;
- два пограничных патрульных автомобиля;
- 112 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, внедорожники);
- восемь автоцистерн Zetros;
- 10 пулемётов MG3;
- 1 млн патронов к стрелковому оружию.
Германия также планирует поставить Украине 12 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 55 танков Leopard 1A5, 20 БМП Marder, две системы ПВО SKYNEX, а также снаряды к уже поставленным IRIS-T.
Одесса News информировала, что Германия даст Украине дополнительно €100 млн, чтобы помочь пережить зиму.
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