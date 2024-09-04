Германия передаст Украине шесть систем ПВО IRIS-T, Румыния — один ЗРК Patriot

Германия передаст Украине ещё шесть систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Об этом 3 сентября со ссылкой на собственный источник сообщило агентство Reuters, пишет издание ГОРДОН.

Собеседник издания отметил, что Германия придерживается своего плана поставки 12 зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM в Украину. Четыре единицы IRIS-T уже доставлены. Ещё два комплекса ожидают до конца года, а остальные шесть доставят позже.

«Немецкие военно-воздушные силы получили первую из шести систем IRIS-T, которые они заказали до этого времени», – добавило агентство.

Нижняя палата парламента Румынии 3 сентября одобрила законопроект, разрешающий передачу Украине системы противоракетной обороны Patriot, сообщает Agerpres.

Было зарегистрировано 245 голосов за, 29 против, один воздержался. Накануне правительство страны направило закон в парламент на утверждение.

Депутат Михай Фифор заявил, что, когда он подписывал в декабре 2017 года документы о закупке систем Patriot, некоторые политики говорили, что эти системы Румынии не нужны.

«Румыния нуждается в ПВО, Румыния является членом военно-политического союза – Альянса НАТО, у Румынии есть обязательства, у неё есть обязательства, Румыния должна показать, что не зря мы годами заявляем, что мы – главный поставщик безопасности в Черноморском регионе. Мы лишь присоединяемся к коллективным усилиям по поддержке Украины», – сказал он.

Теперь, как только президент Румынии Клаус Йоханнис подпишет законопроект, правительство издаст распоряжение о начале передачи системы, отмечает Reuters.

Одесса News информировала, что Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф в ходе первого визита в Украину 2 сентября 2024 года объявил о новом пакете помощи Украине на €200 млн.

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