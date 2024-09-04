За сутки в Одесской области произошло 39 пожаров, в том числе в Одессе — 7

39 пожаров произошло в Одесской области за истекшие сутки, 7 из них — в Одессе.

31 выезд осуществили одесские спасатели на ликвидацию возгорания сухой растительности на общей площади 24 га, — сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

На особом контроле спасателей — поля фильтрации в Одессе, на которых «продолжается незначительное тление. Работы по проливке продолжаются. От ГСЧС привлечены 2 единицы пожарной техники и 6 спасателей», — говорится в сообщении.

По информации ГУ ГСЧСУ, в Одессе на улице Базарной 3 сентября горела квартира на первом этаже двухэтажного жилого дома. Пожарные оперативно ликвидировали пожар, не допустив распространения огня на всё здание. К счастью, погибших и пострадавших нет. От ГСЧС привлекалось 5 единиц пожарной техники и 20 спасателей.

Одесса News информировала, что 2 сентября в Одессе по улице Сергея Ядова вспыхнула цистерна с газом, из-за утечки которого пламя охватило соседнее двухэтажное нежилое здание.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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