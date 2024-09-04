Глава МИД Кулеба подал в отставку

В Верховную Раду поступило заявление об отставке министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Об этом 4 сентября сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Отмечается, что заявление датировано сегодняшним числом – 4 сентября.

Стефанчук опубликовал фото документа и добавил, что заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

Одесса News информировала, что Дмитрий Кулеба во время выступления на форуме «Польша будущего» в Ольштыне 29 августа высказался по поводу эксгумации тел и операции «Висла», чем возмутил некоторых польских политиков.

3 сентября три министра написали заявления об отставке – глава Минстратегпрома Александр Камышин, Минюста Денис Малюська и Минэкологии Руслан Стрелец.

Кроме того, заявления об увольнении поступили от председателя Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля, вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

Глава Украинского государства Владимир Зеленский уволил Ростислава Шурму с должности замглавы Офиса Президента.

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