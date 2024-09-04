Более 50% штатной численности Кабмина претерпят изменения, время «Ч» – сегодня 

3 сентября три министра написали заявления об отставке – глава Минстратегпрома Александр Камышин, Минюста Денис Малюська и Минэкологии Руслан Стрелец. Кроме того, заявление об увольнении поступило от председателя Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля.

Также в Верховную Раду поступило заявление от вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной об отставке. Об этом 3 сентября в Facebook проинформировал спикер парламента Руслан Стефанчук.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила в Facebook 3 сентября, что уходит с должности.

«Перезагрузка. После почти трёх лет в правительстве сегодня подала заявление об отставке», – написала она.

Глава Украинского государства Владимир Зеленский уволил Ростислава Шурму с должности замглавы Офиса президента. Соответствующий указ №603/2024 от 3 сентября опубликован на сайте президента Украины.

Глава фракции партии власти «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал «большую перезагрузку» правительства на этой неделе. Об этом он написал в Telegram 3 сентября.

«Более 50% штатной численности КМУ претерпят изменения. Завтра нас ждёт день увольнений, а послезавтра – день назначений», – рассказал нардеп. По его словам, окончательный перечень будет определён на заседании фракции 4 сентября.

«Просьба следить только за официальными новостями», – добавил Арахамия.

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