В Одессу приехала Ирина Верещук, что говорила, какие стихи вспомнила

13 августа вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук посетила Одесскую область.
Об этом сообщает Укринформ.
По данным Ирины Верещук, в Одесской области более 120 тысяч человек из уязвимых групп населения получат помощь в рамках подготовки к отопительному сезону.
Среди них — 40 тысяч внутренне перемещённых лиц, а также люди с инвалидностью, пожилые люди, многодетные семьи.
«Эти люди нуждаются в помощи в разных формах: продовольствие, медицинские средства, мобильные сервисы и, конечно, финансовая поддержка. Мы обязались координировать такую помощь совместно с областной военной администрацией и международными партнёрами», — сказала Верещук на брифинге в Одессе.
В то же время она отметила, что в контексте ветеранской политики регион является одним из лидеров.
«Одещина среди лидеров в ветеранской политике. Здесь есть и своё управление ветеранской политики, чёткая вертикаль и понимание, каковы потребности ветеранов и, самое главное, средства. Я надеюсь, что в Украине будут брать пример с Одесской области», — заявила вице-премьер-министр.
В частности, она отметила организацию Veterans HUB, которая предоставляет широкий спектр услуг, таких, как психологическая и юридическая поддержка, помощь в трудоустройстве.
Верещук также побывала в селе Фонтанка. «Посетила переселенцев, проживающих в общежитии, обустроенном на базе местного детского интерната. Есть вопросы, над которыми нужно работать. Взяла в работу», — написала чиновница на своём Telegram-канале.
Возвращаясь из командировки, Ирина Верещук написала: «Возвращаюсь с командой из Одессы в Киев. В память сделали несколько фото моря. Красота невероятная. У украинского поэта Анатолия Качана есть следующие строки:
«Шепоче хвиля хвилі:
«На берег подивись,–
Це знову ночі білі
В Одесі почались».
Одесса News информировала о визите Ирины Верещук в Одесскую область в августе 2022 года.
Фото: Укринформ, Ирина Верещук/Telegram
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