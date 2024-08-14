В Одессу приехала Ирина Верещук, что говорила, какие стихи вспомнила

13 августа вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук посетила Одесскую область.

Об этом сообщает Укринформ.

По данным Ирины Верещук, в Одесской области более 120 тысяч человек из уязвимых групп населения получат помощь в рамках подготовки к отопительному сезону.

Среди них — 40 тысяч внутренне перемещённых лиц, а также люди с инвалидностью, пожилые люди, многодетные семьи.

«Эти люди нуждаются в помощи в разных формах: продовольствие, медицинские средства, мобильные сервисы и, конечно, финансовая поддержка. Мы обязались координировать такую ​​помощь совместно с областной военной администрацией и международными партнёрами», — сказала Верещук на брифинге в Одессе.

В то же время она отметила, что в контексте ветеранской политики регион является одним из лидеров.

«Одещина среди лидеров в ветеранской политике. Здесь есть и своё управление ветеранской политики, чёткая вертикаль и понимание, каковы потребности ветеранов и, самое главное, средства. Я надеюсь, что в Украине будут брать пример с Одесской области», — заявила вице-премьер-министр.

В частности, она отметила организацию Veterans HUB, которая предоставляет широкий спектр услуг, таких, как психологическая и юридическая поддержка, помощь в трудоустройстве.

Верещук также побывала в селе Фонтанка. «Посетила переселенцев, проживающих в общежитии, обустроенном на базе местного детского интерната. Есть вопросы, над которыми нужно работать. Взяла в работу», — написала чиновница на своём Telegram-канале.

Возвращаясь из командировки, Ирина Верещук написала: «Возвращаюсь с командой из Одессы в Киев. В память сделали несколько фото моря. Красота невероятная. У украинского поэта Анатолия Качана есть следующие строки:

«Шепоче хвиля хвилі:

«На берег подивись,–

Це знову ночі білі

В Одесі почались».

Одесса News информировала о визите Ирины Верещук в Одесскую область в августе 2022 года.

Фото: Укринформ, Ирина Верещук/Telegram

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