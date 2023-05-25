25 мая Одессу посетила Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина, которая приняла участие в заседании Исполнительного комитета горсовета при рассмотрении вопросов помощи ветеранам.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Мы сегодня в Одессе и надеемся на качественную коммуникацию и сотрудничество с местными властями. Ведь мы понимаем, что после Победы нас ожидает большое количество ветеранов, которым потребуется наша помощь, которые должны стать воинами восстановления», — сказала Юлия Лапутина.

В ходе заседания Исполкома также обсуждались вопросы реабилитации и последующей социализации ветеранов.

«Для нас честь, что на сегодняшнем заседании присутствует Министр Юлия Лапутина, мы ведь будем рассматривать вопросы ветеранов. Одно из них – компенсация заведениям, предоставляющим ветеранам услуги по реабилитации. Мы понимаем, что в качестве городских властей должны взять на себя эти расходы ради наших защитников», — подчеркнул мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк посетила Одессу.

Фото и видео: «Одесса»

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