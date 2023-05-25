В Одессе прошло спецгашение почтовой марки «Мир. Победа. Украина»

На Одесском Главпочтамте состоялось специальное погашение почтовой марки «Мир. Победа. Украина» по программе «EUROPA» по теме «Мир – самая высокая ценность человечества» штемпелем «Первый день».

Об этом в Facebook сообщает Одесская облгосадминистрация.

В спецгашении почтовой марки приняли участие и.о. председателя Одесской ОГА Борис Волошенков, председатель Одесского облсовета Григориий Диденко, председатель Миссии Европейского Союза по пограничной помощи Молдове и Украине EUBAM Славомир Пихор и консулом Грузии в Одессе Торнике Берекашвили.

Отмечается, что марочный лист выполнен в формате сцепки двух марок. Рисунок одной марки — работа харьковчанки Марии Сусловой, занявшей второе место в конкурсе эскизов, на другой — новый знак мира, созданный по кельтским мотивам дизайнерами Линдой Босс и Руной Эгилсдоттир. С этой работой почта Люксембурга победила в конкурсе эскизов от PostEurop.

«Стремление к миру на земле – безоговорочное желание каждого, однако сегодня для нас, украинцев, это не общее понятие, а конкретная цель, ради которой больше года кладут свои жизни наши защитники. Но сегодня важны не только Мир, но и Победа. Мир, Победа, Украина, как отметил Президент Украины Владимир Зеленский, это те ценности, за которые мы боремся. Его слова стали лейтмотивом для украинской почтовой марки авторства Марии Сусловой. Сегодня Украина уже часть большой европейской семьи. И сейчас мы стоим за наши ценности и свободу. Почтовые марки Укрпочты будут путешествовать по миру и нести мир, а мы будем бороться за нашу Победу», — сказал Борис Волошенков.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года в Одессе прошло спецгашение марки, на которой изображено напоминание о первой одесской «взятке».

Фото: ООГА

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