Волошенков посетил с рабочим визитом Авангардовскую поселковую громаду

18 апреля и.о. председателя Одесской областной государственной администрации Борис Волошенков вместе с начальником Одесской районной военной администрации Юрием Круком посетили с рабочим визитом Авангардовскую поселковую общину.

Как сообщает пресс-служба Одесской ОГА, Борис Волошенков побывал в модульном городке для временного проживания внутренне перемещённых лиц, где Авангардовский поселковый председатель Сергей Хрустовский рассказал, что недавно община получила 5 домиков при поддержке Всеукраинской ассоциации общин от Департамента социальной политики Ровенского горсовета.

«Каждый такой дом рассчитан на 5 человек. В общей сложности, там смогут временно находиться 25 человек. Домики предусмотрены для краткосрочного размещения ВПЛ, на маршруте перемещения, продолжительностью до трёх суток. Есть освещение и отопление. За счёт гуманитарной помощи от организации Общества Красного Креста Украины домики оборудованы кроватями, столами, стульями, тумбами, постельным бельём, подушками и пледами. Перевезли из Ровно в Авангард эти домики в рамках проекта «Сплочённые общины» при поддержке Всеукраинской ассоциации общин и Программы USAID по аграрному и сельскому развитию АГРО», — сказал Хрустовский.

Он также отметил, что это временное жильё.

«На сегодняшний день в Авангардовской общине проживает 4135 ВПЛ из разных уголков страны и наш поселковый совет продолжает работать над обустройством удобных мест для их компактного проживания»,- сообщил Авангардовский поселковый председатель.

Также Борис Волошенков побывал в ЦНАПе, который сегодня является основным местом регистрации ВПЛ и ключевым пунктом выдачи гуманитарной помощи, пообщался с внутренне перемещёнными лицами из Херсонской области.

Также и.о.главы Одесской ОГА Борис Волошенков проинспектировал в Авангарде состояние завершения строительных работ школы, возведённой в рамках программы Президента «Большое строительство».

«В целом, я убедился, что Авангардовская община – это один из примеров успеха децентрализации и важности её развития в нашей стране», – подытодил свой визит Борис Волошенков.

Как сообщала Одесса News, по поручению Офиса Президента и.о. председателя Одесской ОГА Борис Волошенков посетил модульный городок из переоборудованных морских контейнеров, расположенный в Великодальницкой общине Одесского района.

Фото: ООГА

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