Кому он был нужен: за $5,5 млн в Швейцарии на аукционе продали скелет тираннозавра

Скелет динозавра по прозвищу Тринити был продан на аукционе в швейцарском Цюрихе за 4,8 млн швейцарских франков (5,4 млн долларов).

Об этом сообщает Swissinfo.

Кто его купил, неизвестно, но говорится, что «скелет останется в Европе».

Отмечается, что проданный скелет состоит из 293 костей, специально для аукциона собранных в единую конструкцию из трёх динозавров, напоминающую о том, что когда-то планетой Земля владели такие чудовища длиной в 11,6 м и высотой 3,9 м.

Это первый случай, когда скелет динозавра T Rex из рода плотоядных тероподовых динозавров семейства тиранозаврид, блуждавший по Земле примерно 65 или 67 млн лет назад, был выставлен на аукцион в Европе.

Организаторы аукциона уточняют, что скелет собран из останков, найденных в разных местах американских штатов Монтана и Вайоминг.

Как сообщала Одесса News, картину основателя художественного течения кубизма Пабло Пикассо «Femme accroupie» («Женщина на корточках») продали на аукционе в Гонконге за 24,6 млн долларов.

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