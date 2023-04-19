Учитель из Одессы признан лучшим педагогом Украины

С целью повышения престижности профессии учителя, выявления и поддержки талантливых педагогов проводился Всеукраинский конкурс «Учитель года — 2023», в номинации «Защита Украины» которого лучшим признан учитель Одесского лицея №1 им. А.П. Быстриной Олег Владимирович Денисов.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что лучших педагогов определяли в номинациях «Защита Украины», «Основы здоровья», «Начальное образование» и «Физическая культура».

Олегу Денисову пришлось пройти 2 этапа конкурса — отборочный и финальный.

Одесский преподаватель, а также другие украинские учителя, участвовавшие в конкурсе, показали всему миру, что и в тяжёлое военное время они мужественно продолжают обучать школьников, проводя занятия даже в «Пунктах несокрушимости» и временных укрытиях.

Как сообщала Одесса News, учитель одесского лицея №9 Максим Трубников одержал победу во Всеукраинском конкурсе «Учитель года-2022» в номинации «Искусство».

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