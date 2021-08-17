Президент утвердил новую госнаграду- «Национальная легенда Украины»

Президент Владимир Зеленский утвердил награду «Национальная легенда Украины».

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Согласно документу, этой награды удостаиваются граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства за личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении её государственности, защите Отечества и служении украинскому народу, весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность.

Отмечается, что награда изготавливается из золота и имеет вид стилизованного цветка, лепестки которого покрыты синей и жёлтой эмалью.

В центре награды содержится рельефное изображение Знака Княжеского Государства Владимира Великого.

Награждение знаком отличия «Национальная легенда Украины» осуществляется указом Главы государства ежегодно по случаю Дня Независимости.

«Её носят на груди слева и при наличии у награждённого других государственных наград размещают ниже знаков наград на колодках (лентах) и после звёзд орденов», — сказано в сообщении.

22 августа состоится вручение новой государственной награды «Национальная легенда».

Как сообщала Одесса News, в июле 2021 года Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает значительное повышение зарплаты медиков: не менее 13,5 тысяч гривен для среднего медперсонала и 20 тысяч гривен для врачей.

Фото: пресс-служба ОПУ

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod