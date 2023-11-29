Президент Украины Владимир Зеленский назван «мечтателем №1» в Европе

Издание Politico в своём ежегодном рейтинге влиятельных людей Европы назвало Президента Украины Владимира Зеленского «мечтателем №1».

«Время от времени появляется лидер и в одиночку меняет ход истории, не силой своей армии или силой своей экономики, а силой своего слова. Таким лидером является Президент Украины Владимир Зеленский», – говорится в публикации, пишет издание ГОРДОН.

Издание напомнило о видео Зеленского, где он сказал: «Мы здесь», – снятом в первые дни войны возле его президентского офиса на Банковой, и его фразе: «Мне нужны боеприпасы, а не поездка», – произнесённой в ответ на предложение США об эвакуации.

«Зеленский вдохновлял украинцев продолжать сопротивление попытке полномасштабного вторжения России, а также уговаривал, пристыжал и умолял страны помочь им в этом. Эти риторические усилия окупились: западные союзники предоставили финансовую помощь и всё большее количество современного вооружения – от танков до истребителей – вызывающе решительным силам Украины. Руководство Зеленского было настолько эффективным, что ему удалось добиться того, что до недавнего времени было немыслимо, выдвинув Украину на передний план членства в ЕС – и ближе, чем кто-либо считал возможным, к военному альянсу НАТО», – пишет издание.

Politico отмечает, что 2024 год будет непростым для Президента Украины. Мир отвлёкся на новую войну на Ближнем Востоке. В то же время украинцы измотаны двумя годами сражений и изо всех сил пытаются вернуть себе оккупированные Россией территории. Кроме того, по мнению издания, перед Зеленским стоит перспектива выборов в середине войны – хотя он и утверждал, что не намерен их проводить.

Перед Зеленским стоят огромные, если не неразрешимые, проблемы, и вопрос в том, сможет ли Зеленский справиться с этой задачей и какой ценой, отмечает Politico.

В номинации «Деятели» первое место заняла президент Италии Джорджа Мелони. Далее в списке значатся президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эммануэль Макрон. Четвёртое место занял руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. На пятом – президент Турции Реджеп Эрдоган.

В категории «Разрушители» на первом месте оказалась глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина. Также в этом списке есть (по порядку занятых мест) экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Одесса News информировала, что Владимир Зеленский вошёл в список 50 самых влиятельных людей мира в 2022 году по версии агентства Bloomberg.

Рисунок: Politico

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