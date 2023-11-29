644 дня войны: Генштаб ВСУ рассказал о ситуации на фронте

644-е сутки продолжается широкомасштабная вооружённая агрессия Российской Федерации против Украины.

Генеральный штаб ВСУ предоставил свежую оперативную информацию о военной ситуации состоянием на 6 часов утра 29 ноября.

Согласно оперативным данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 87 боевых столкновений. Враг нанёс 14 ракетных, 80 авиаударов, совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам.

За прошедшие сутки оккупанты атаковали Украину, в том числе Одесскую область, применив 21 ударный БпЛА типа «Shahed-136/131». Все вражеские дроны уничтожены.

В зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск (ОСГВ) ВСУ ситуация следующая:

ОСГВ «Север» : на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений, на Северском и Слобожанском — противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность;

: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений, на Северском и Слобожанском — противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность; ОСГВ «Хортица» : на всех направлениях — Купянском, Лиманском, Бахмутском — противник вёл штурмовые действия, отражённые нашими воинами. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах;

: на всех направлениях — Купянском, Лиманском, Бахмутском — противник вёл штурмовые действия, отражённые нашими воинами. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах; ОСГВ «Таврия» : безуспешными были наступательные действия противника на Авдеевском, Марьинском, Шахтёрском, Запорожском направлениях. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, истощают врага вдоль всей линии фронта;

: безуспешными были наступательные действия противника на Авдеевском, Марьинском, Шахтёрском, Запорожском направлениях. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, истощают врага вдоль всей линии фронта; ОСГВ «Одесса»: на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, пять средств противовоздушной обороны, девять артиллерийских средств, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Одесса News информировала, что 28 ноября Президент Украины Владимир Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором были заслушаны доклады командующих о ситуации на всех направлениях фронта, проанализированы ракетные удары и дроновые атаки противника по Украине.

На главном фото пехотинец на передовых позициях 3-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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