Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении предельного призывного возраста в украинскую армию с 27 до 25 лет.

Об этом сообщается в карточке соответствующего законопроекта №9281, опубликованном на сайте Рады.

Нардепы проголосовали закон ещё в мае прошлого года. Зеленскому документ направили для подписи 5 июня. Закон возвращён с подписью Президента Украины 2 апреля 2024 года.

В пояснительной записке (.docx) к законопроекту объяснили, что призыва на срочную военную службу во время военного положения нет, а длительное пребывание на воинском учёте призывников приводит к тому, что значительное количество годных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву во время мобилизации.

Другая причина сократить рамки призывного возраста заключалась в том, что пребывание граждан на учёте до 27 лет и необходимость ежегодно прибывать в военкоматы для подтверждения права на отсрочку, а также проходить медосмотры, приводит к значительным финансово-материальным затратам.

Ожидается, что реализация закона нормирует вопрос пополнения мобилизационного людского резерва путём взятия на военный учёт военнообязанных граждан, достигших 25-летнего возраста во время пребывания на военном учёте призывников.

Одесса News информировала, что с 1 октября 2023 года на военный учёт должны стать все женщины-медики и женщины-фармацевты.

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