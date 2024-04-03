Кто в Одессе 3 апреля останется без воды

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода 3 апреля некоторой части Одессы отключат водоснабжение.

Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».

Отмечается, что воды не будет с 09:30 до 20:30 у абонентов части района Слободки, ограниченной улицами Академика Воробьёва, Кладбищенской, Балковской и Маловского.

Телефоны для справок (круглосуточно): 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155.

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