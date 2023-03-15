Кто в Одессе 15 марта останется без воды

15 марта будет произведено аварийное отключение воды в части Суворовского района Одессы.

Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».

Отмечается, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода в этот день с 09:00 до 23:00 будет прекращена подача воды потребителям таких улиц города:

Семёна Палия, 123-129

Академика Сахарова, 36, 42

Высоцкого, 2-20 и 13-27.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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