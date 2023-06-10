После подрыва Каховской ГЭС социальными сетями начала распространяться недостоверная информация о якобы возможности заражения холерой воды. В сообщениях отмечается, что мыть овощи, фрукты и даже чистить зубы необходимо исключительно кипячёной водой.

На официальном сайте «Одесса» горсовета сообщается, что оснований для паники нет.

По сообщениям Центра противодействия дезинформации СНБО Украины, фейковые «новости», распространяющие вражеские ресурсы, не соответствуют действительности и направлены на дестабилизацию и нагнетание паники среди населения.

Что касается Одессы: источник водоснабжения города не имеет отношения ни к морской воде, ни к водному бассейну Днепра, что исключает даже потенциальную угрозу загрязнения водопроводной воды в результате теракта на Каховской ГЭС.

«Подразделения Инфоксводоканала обеспечены необходимым запасом реагентов и работают в штатном режиме с соблюдением всех технологических требований. Вместе с этим, европейское оборудование и технология очистки воды, которую применяет Инфоксводоканал, позволяет устранять возбудителей любых кишечных инфекций — как вирусологических, так и бактериологических», — говорится в сообщении.

Кроме того, на всех этапах водоподготовки по более чем 55 показателям круглосуточно осуществляется лабораторный контроль. Сотрудники предприятия проверяют не только речную воду на содержание загрязнителей, но и питьевую воду в сети в разных локациях города.

Помимо «Инфоксводоканала», параллельный лабораторный контроль осуществляет и государственная санитарная служба.

По результатам последних исследований, водопроводная вода в Одессе отвечает всем санитарным требованиям к питьевой воде.

Как сообщала Одесса News, по заверению председателя Одесской облгосадминистрации Олега Кипера, «ситуация в Одесской области полностью контролируется».

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