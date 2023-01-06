Компания Microsoft объявила, что 10 января операционная система Windows 8.1 будет отключена от обновлений.

Об этом говорится на сайте Microsoft.

Прекращение поддержки означает, что Microsoft больше не будет предоставлять:

техническую поддержку по любым вопросам;

обновление программного обеспечения;

обновление или исправление системы безопасности.

Хотя пользователи всё ещё могут продолжать пользоваться компьютером под управлением Windows 8.1, но без постоянных обновлений программного обеспечения и системы безопасности компьютер будет подвергаться большему риску заражения вирусами и вредоносными программами.

Поэтому Microsoft рекомендует перейти на версию Windows, которая до сих пор поддерживается, например, Windows 10 или 11.

Как сообщала Одесса News, в июне 2021 года корпорация Microsoft официально представила новую версию своей операционной системы — Windows 11.

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