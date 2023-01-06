Одесса и «Одесса News» принимают новогодние поздравления

Одесса и одесситы принимают в эти дни поздравления, некоторые из которых мы публикуем. Много новогодних и рождественских пожеланий и поздравлений также приходят в редакцию «Одесса News», которой в уходящем 2022 году исполнилось 8 лет.

Агафангел, Митрополит Одесский и Измаильский, Постоянный член Священного Синода УПЦ:

«Від щирого серця вітаю Вас зі світлим і світоспасительним святом Різдва Христового та Новоліттям Божої благості. Свята Церква, заснована Самим Господом нашим Ісусом Христом, Який здобув її Своєю Пречистою Кров’ю і запевнив Своїх Апостолів у тому, що вона буде виконувати свою надчасну місію до кінця віку і врата адові не здолають Її (Мф. 16, 18). І тому Церкву неможливо заборонити, як неможливо ізолювати її від народу.

Сьогодні всі ми переживаємо найскладніший період у нашому житті та нашій спільній історії. Але важливо пам’ятати – чим більше темрява згущується, тим ближче світанок. У ці трагічні дні до нас звертається Господь – Сонце правди, і кожному з нас Він каже: «Не бійтеся» (Мф. 28, 10). Саме про це чуємо ми в різдвяному богослужінні і з надією повторюємо слова великого пророка Ісаї: «Страху бо вашого не вбоїмося, не збентежимося бо з нами Бог» (Іс. 8, 9-12).

З нами Бог – мине час випробувань і засяє сонце світу над багатостраждальною землею України, замовкнуть звуки снарядів і ракет, розіллються мелодії пісень та колядок і перекують працьовиті руки нашого народу мечі на орала, і не кров’ю, а трудовим потом і теплим весняним дощем вмиється наша земля, приймаючи у свої надра тяжке родюче сім’я.

Дорогі мої брати та сестри!

Від щирого серця вітаю Вас зі світлим і світоспасительним святом Різдва Христового та Новоліттям Божої благості. Бажаю всім нам передусім миру. Нехай мир, що сходить із Небес, осяює наше життя, надихаючи на нові подвиги заради нашої улюбленої України. Нехай будуть почуті слізні молитви матерів і дружин, і живими повернуться до своїх родин з полів боїв усі наші воїни. Нехай Господь полегшить страждання хворих та поранених, подасть притулок усім позбавленим даху над головою та житла, нехай у кожного з нас буде менше приводів для скорботи та смутку, а більше для радості та подяки. Нехай Господь береже і втішає всіх нас. Благодать і милість заради нас Втіленого Господа Ісуса Христа нехай будуть з усіма вами. Амінь».

Одесский городской голова Геннадий Труханов:

Элина Свитолина, одесская теннисистка:

«Еліна, Гаель і Скай вітають вас з Різдвом!».

Максим Марченко, начальник Одесской областной военной администрации:

«Дорогі мешканці Одещини! Вітаю вас з Новим Роком! 2022 рік став справжнім випробуванням для всіх нас. Ми стримали ворожу навалу, зберегли Незалежність, показали всьому світу, що Україна – це провідна європейська держава, а наші Збройні Сили – це одна із найбільш боєздатних армій світу. Ми вберегли та не дали ворогу захопити Одещину! Створили додаткову бригаду територіальної оборони, яка зараз виконує бойові завдання та б’є ворога у найгарячіших точках нашої країни. Наші хоробрі моряки потопили флагман чорноморського флоту, крейсер «Москва» та знищили безліч ворогів на морі. Наші Збройні Сили у важких боях звільнили острів Зміїний, який ворог захопив на початку вторгнення. Наші підрозділи протиповітряної оборони — це справжні титани, які під час ворожих ударів знищують ворожі ракети та безпілотники.

Військова адміністрація допомагала і продовжує допомагати областям, в яких ведуться активні бойові дії, та які постраждали від окупантів. Завдяки спільним зусиллям реалізована Зернова Ініціатива. Наші порти працюють та забезпечують продовольчу безпеку по всьому світу. Ми щодня відновлюємо інфраструктуру, зруйновану ворожими ракетними ударами по Одещині. Зокрема наші енергетики, роблять усе можливе та неможливе, щоб одразу ж повернути світло, тепло та воду в домівки людей.

Цей рік справді показав, що таке Україна, та хто такі українці. Ми об’єднались перед загрозою, відкрили в собі найкраще та змусили ворога відступити і щодня, кожен хто підтримує Збройні Сили, волонтерить, лікує, рятує…кожен з нас наближає перемогу. І вона дійсно буде справою та досягненням кожного, адже ми воюємо за власну землю, незалежність та цивілізоване майбутнє усіх поколінь, які тут жили, живуть і будуть жити.

В новому році бажаю мешканцям Одещини насамперед нашої Перемоги та терпіння, щоб подолати усі труднощі. Попереду на нас чекає велика відбудова усього, що було зруйноване та створення нового. Цього року ми стали прикладом стійкості та хоробрості для всього світу, тож в новому році бажаю усім нам залишатись, справжніми, хоробрими та мужніми Українцями. З новим Роком! Слава Одещині! Слава Україні!».

Григорий Диденко, председатель Одесского областного совета:

«Шановні жителі Одещини! Завершується надскладний і трагічний рік. Всі ми гідно пройшли ті випробування, які він нам дав. Стали сильнішими, розумнішими і навчилися знаходити вихід із, як здавалось, безвихідних ситуацій. Всі ми стали незламними. І усвідомили, як сильно любимо нашу країну.

Щиро бажаю всім нам у новому році відсвяткувати перемогу України. Повернутися до мирного життя і будувати захоплюючі плани на майбутнє. Бажаю не зупинятися на болю, що принесла нам війна, а рухатись вперед. Творити щасливе життя і сильну Україну. Отже, вітаю вас з прийдешнім Новим роком! Бажаю справжнього щастя, міцного здоров’я, злагоди і достатку у кожен дім. Нехай близькі будуть поряд. Нехай кожна ваша добра справа буде успішною. Будьмо щасливі! Переможного Нового року! Все буде Україна!».

Виктория Мотричко, чемпион мира по шашкам:

«Темні гірлянди, похмурі ялинки – цього року так. Але в душі завжди вогник іскриться, посмішки просвічують нам. Нехай наступного року буде вдосталь всього: тепла, світла, обіймів, часу! Часу на сім’ю, часу на подорожі, часу працювати та радіти життю. Нехай перемога увірветься до нас, щоб щасливими були всі дні у нас!»

Ксения Заставская, одесситка, сценаристка и писательница, член Рабочей Группы по вопросам развития кино при Одесском городском совете:

«Рік, що минає, став найважчим у житті кожного українця. Російська агресія змінила наше життя, зруйнувала всі плани, понівечила міста і села. Але ми з честю пройшли всі випробування і вистояли. Ми згуртувалися і стали сильнішими.

Я хочу подякувати нашим славетним Збройним Силам, які в нерівних боях протистоять ворогу; волонтерам, які роблять неймовірне, допомагаючи нашій армії; всім громадянам, хто в тилу працює на перемогу. Хочу окремо вклонитися всім, хто віддав своє життя за нашу свободу! Я вітаю всіх з прийдешнім Різдвом Христовим і Новим Роком! Бажаю витримки і віри. Бажаю, щоби 2023 рік став роком Великої Перемоги України! Нехай в кожну українську родину повернеться радість і щастя!

Я вітаю рідну і нескорену Одесу! Одесити показали всьому світу свою незламність!

Дякую редакції «Odessa News» за своєчасне і професійне висвітлювання всіх подій і щиро вітаю з прийдешніми святами! Ваша робота надважлива! Наснаги вам, успіху і тільки гарних нових! І нехай зі сторінок вашого видання у 2023 році ми прочитаємо очікуване: «Ми перемогли!».

Иван Русев, доктор биологических наук наук, профессор, научный журналист:

«Дорогі читачі Одесса News! З початку віроломної навали орків на нашу мирну країну варвари нищать нашу землю. Божевільні мутанти і загарбники не вміють цінувати ані природу, ані культуру, ані вільних людей. І тому кожний світанок, кожний ранок в нашій країні віддаляє нас від мутантів і прискорює нашу перемогу над орками.

З початку війни, всі українці як бджоли об’єднались для захисту своєї красивої будівлі від рашистської навали, яка руйнувала все на своєму шляху. Варвари вбивали мирне населення, вбивали культуру, вбивали дику природу, вбивали людей моря -дельфінів. За нашими розрахунками мутанти з Росії вбили біля 50 тисяч дельфінів Чорного моря.

Але слід підкреслити і те, що українська нація, зараз, також, як ніколи, отримала шанс на великі планетарні зміни людства. Всі люди цивілізованих країн світу нарешті дізналися, що українці сміливі, порядні і послідовні люди, які виборюють свою незалежність і відстоюють свою гідність, що українці борються не тільки за себе, а захищають всю Європу. І зараз я хотів би побажати всім бути вірними нашому вибору — незалежності і Перемоги.

Велика подяка всім, хто на передовій і тим, хто в тилу наближає нашу перемогу. Велике спасибі всім нашим закордонним друзям, які послідовно і незламно допомагають нам в боротьбі з вандалами 21 сторіччя.

Я, як голос безголосої природи, постійно пишу на загал і виставляю фотки дикої природи, щоб ми, на фоні неймовірно тяжкої і варварської війни не забували, що настане мирний час і поруч з нами і в гармонії з нами обов’язково повинні жити птахи, рослини, дельфіни та інші істоти планети. Тому що ця неймовірна енергія дельфінів, риб, армії птахів, разом з рослинами, водами, світанками — всі, на всіх фронтах, своєю потужною і позитивною енергетикою, допомагають українцям в боротьбі з варварами.

Я є голос безголосої природи, і я, як і багато моїх колег і друзів в Україні і за кордоном, боротимусь і за природу, і за мою країну Україну до переможного кінця. Україна обов’язково відродиться! Ми разом із безстрашною українською армією, кожен як може, повинні захищати свою землю від віроломних варварів — від російської імперії зла. Борітеся — поборете, вам Бог помагає! Слава Україні, Слава українському народу! Разом до Перемоги.

Лидия Корниенко, участница телешоу «Мастер.Шеф», волонтёр, награждена нагрудным знаком Главнокомандующего ВСУ «За содействие войску»:

«Цей рік, що минає, ледь не коштував нам, українцям, втратою своєї батьківщини, її свободи та незалежності. Він приніс багато болю, страху і страждань. Ми зіткнулись із злим, підступним, безжальним ворогом, який ненавидить все українське, хоче знищити нашу ідентичність, спотворити історію, викорчувати з коренем нашу культуру, мову і традиції. Здавалося, що це кінець тієї України, що ми знали…

Певною мірою так і сталося — багато чого вже не буде як раніше. У кожного з нас є своє особисте до і після… Але не зважаючи на все, дещо залишилося незмінним. Щось, що і формує неповторний український характер, щось, що завжди відрізняло нас від тих, хто називав себе нашими братами, тримаючи за спиною ножа. Мабуть ніхто, крім нас самих, не вірив, що ми вистоїмо, що нас не зітруть в порохи армади танків і рої ракет, та попри все було щось, що згуртувало нас і давало нам наснаги кожного дня чинити нелюдський спротив несправедливості і злу, що впало на нас.

Свобода для нас не просто слова — це наша ДНК, прагнення до свободи, нестримне бажання самим господарювати на своїй землі, будувати своє і опиратися будь-якому поневоленню — це наша історична риса. Саме завдяки цій насназі і нашому духу ми вистояли і перемагаємо!

Я вірю і хочу побажати всім Українцям, щоб новий рік приніс нам таку очікувану перемогу. Бажаю всім воїнам повернутися живими до своїх родин, всім дітям з’єднання із батьками, всім знедоленим здобути дах і прихисток, а Україні бажаю відновитися, щоб наступний рік став роком відродження нової України і початком нової світлої сторінки в її історії.

А я зі свого боку, як і десятки і сотні тисяч людей буду допомагати цій перемозі на своєму місці, буду робити те, що я люблю і вмію найкраще — годувати наших захисників, зігрівати їх відчуттям домашнього тепла і рідного смаку. Адже одеська і українська кухня — це також частка нашої ідентичності і культури. Тож усіх з Новим роком і Різдвом Христовим, перемоги, миру і щастя кожній родині!

Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области:

«Новий рік – це завжди нові надії і сподівання. Тож нехай у 2023 році кожен почує довгоочікувану фразу «Ми перемогли!». Зі святом, українці!».

Руководство и профсоюз Одесского порта:

«Закінчується цей найважчий для всієї країни рік, сповнений тривогами, втратами та болем. Для Одеського порту він був справді складним: довгі місяці вимушеного простою через повномасштабне вторгнення ворога на територію нашої держави. І завдяки «зерновій ініціативі» останні 5 місяців підприємство частково почало відновлювати роботу.

За цей час наші співробітники довели, що вони справжні патріоти своєї країни: ті, хто пішов на фронт та виборює мир; ті, хто самовіддано волонтерить; наші колеги — екіпажі буксирів, які ризикуючи життям виходять в море, супроводжуючи судна; та ті, хто продовжують працювати під тривогами, без світла і підтримують економіку нашої країни.

Раніше на новорічні свята ми просили про диво кожен для себе, а сьогодні хочемо єдиного — МИРУ нашій державі. Україна обов’язково переможе, а ми будемо відбудовувати та розвивати її разом!

Нехай прийдешній рік справить найдобріші сподівання кожного та принесе довгоочікуваний спокій. Нехай Бог оберігає наших захисників. І нехай наше спільне бажання скоріше здійсниться! З Новим роком та Різдвом Христовим!

Дополняется…

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