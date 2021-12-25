Одесский Дом клоунов приглашает на первое в новом году шоу

Если включить огоньки на ёлке, то мы увидим космос. Новогодние праздники настолько яркие, что привлекают внимание гостей из всей галактики. Кто они для нас и кто мы для них, как они живут и чем мы похожи? Ответ в новогодне–рождественском шоу «Космическая У-ТА-ТА».

Шоу создано в лучших традициях мировой клоунады. С использованием современных технологий. Лазерное шоу, Видеоэффекты, снег, джампер шоу, игры мега-шарами. Много интерактива, призы и подарки, инопланетяне и роботы, звёздные эффекты и настоящие чудеса, Дед Мороз и UFOвик, 852 “D”-эффекты (шутка, такого не бывает, пока).

Путешествие в КОСМОС на пылесосе «Ракета» это возможно! Фантастическая комедия о том, как можно прокатиться по галактике автостопом. Обычно шоу смешные по-клоунски, а это шоу смешно по-марсиански.

Полёты на воздушном шаре и перемещение во времени и пространстве. Знакомство с пришельцами и расставание с ушельцами.

Все зрители на этом шоу — пассажиры шатла У-ТА-ТА! А кое-кто ещё и станет водителем НЛО.

Цена билетов от 100 до 320 грн. Их таки можно купить здесь.

Приходите 2 и 3 января к 12:00 в Дом клоунов.

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