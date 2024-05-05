«Тузлівські лимани: війна та мир» (випуск 82-й) — на Великдень прилетіли тропічні птахи

Неймовірно красиві й дивовижні птахи — сиворакші — наприкінці квітня-початку травня з’явилися в Національному природному парку «Тузлівські лимани» и оселилися на Кордоні «Тузлівська Амазонія».

Про цю подію повідомив на своїй сторінці у Facebook доктор біологічних наук, одеський еколог Іван Русєв.

» Їхній шлях пролягав від далекої Південної Африки до нас – понад 6000 км. Сиворакші летіли через багато мирних країн і прилетіли в країну де, вже третий рік точиться війна. Зазвичай, вони обирають собі затишні місця на схилах наших лиманів. Вибираючи урвища над лиманами, протяжність яких величезна, вони підчищають старі нори й незабаром загніздяться», — пише Іван Русєв.

Оповідаючи про цю тропічну птаху, біолог інформує, що вже у серпні сиворакші мають летіти назад – у далеку Африку, де їх завжди з нетерпінням чекають аборигени далекого континенту.

За словами знавця природи, «сиворакша — рідкісний птах фауни України та занесений до Червоної книги, але вибухи і інші шуми війни негативно впливають на їхнє мирне життя».

Одесса News інформувала про цілу армію дуже корисних для біосфери НПП «Тузлівські лимани» комарів-дзвінців та літаючих мурах.

Фото: Іван Русєв/Facebook

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